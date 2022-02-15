В Приозерском районе появится экотропа за 3,6 млн рублей

Новая экотропа появится на Каменистом острове в Приозерском районе Ленобласти.

На острове планируют соорудить экотропу со скамейками для отдыха, мостиками через канавы и обзорной площадкой на скале, к которой будет вести лестница. Сама тропа займет 85,5 «квадратов», ее выложат из досок. Все работы планируют завершить до 15 июля 2022 года.

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Соответствующий конкурс с начальной ценой контракта в 3,6 млн рублей объявила администрация Приозерского района, сообщается на сайте госзакупок. Средства будут выделены из муниципального бюджета.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти к концу 2022 года будет создано 10 новых экологических маршрутов. В общей сложности в регионе будут действовать 43 экотропы.