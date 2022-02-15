Лжесотрудник банка украл 60 тысяч рублей у пенсионера из Сертолово

По информации ivbg.ru, 14 февраля в полицию Всеволожского района обратился 71-летний житель Сертолово. Ему на мобильный телефон позвонила женщина, представившаяся сотрудником одного из крупнейших российских банков.

Мошенница рассказала о якобы зафиксированной попытке несанкционированного снятия денег с банковского счета. И посоветовала пенсионеру перевести накопления на сторонний, «безопасный» счет.

Пожилой мужчина поверил телефонной мошеннице и перевел по указанным ей реквизитам 60 тысяч рублей.