Лжесотрудник банка украл 60 тысяч рублей у пенсионера из Сертолово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 февраля в полицию Всеволожского района обратился 71-летний житель Сертолово. Ему на мобильный телефон позвонила женщина, представившаяся сотрудником одного из крупнейших российских банков.

Мошенница рассказала о якобы зафиксированной попытке несанкционированного снятия денег с банковского счета. И посоветовала пенсионеру перевести накопления на сторонний, «безопасный» счет.

Пожилой мужчина поверил телефонной мошеннице и перевел по указанным ей реквизитам 60 тысяч рублей.

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