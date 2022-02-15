Лжепристав обманул пенсионерку из Гатчины на 71 тысячу рублей

По информации ivbg.ru, 14 февраля в полицию Гатчинского района обратилась 71-летняя жительница Гатчины. В декабре 2021 года она купила капли для глаз.

В тот же месяц ей позвонил мужчина и представился судебным приставом. Он рассказал, что можно получить компенсацию за лекарства, но попросил перевести ему налог в размере 71 тысячи рублей.

Пенсионерка поверила мошеннику и отправила деньги на указанные им реквизиты.