Пенсионеры в Петербурге остались без денег и туров на Кубу  

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге пенсионеров массово обманули мошенники, предлагавшие фальшивые туры на Кубу.
В полицию 14 февраля обратились сразу пятеро пенсионеров в возрасте от 63 до 83 лет. Всем им звонила неизвестная и под предлогом оформления тура предлагала горячую путевку на Кубу.
Четверо из пенсионера перевели 40 тысяч рублей, а одна – 110 тысяч рублей. Следствие не исключает, что пострадавших от действий мошенницы может быть больше.
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