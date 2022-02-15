Пенсионеры в Петербурге остались без денег и туров на Кубу  

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге пенсионеров массово обманули мошенники, предлагавшие фальшивые туры на Кубу.

В полицию 14 февраля обратились сразу пятеро пенсионеров в возрасте от 63 до 83 лет. Всем им звонила неизвестная и под предлогом оформления тура предлагала горячую путевку на Кубу.

Четверо из пенсионера перевели 40 тысяч рублей, а одна – 110 тысяч рублей. Следствие не исключает, что пострадавших от действий мошенницы может быть больше.