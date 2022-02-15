Делегация Ленобласти посетит сенат для подготовки Дней региона

Делегация региона посетит сенат в целях подготовки проведения в мае Дней Ленинградской области в Совете Федерации, об этом сообщил представитель субъекта Федерации в верхней палате парламента сенатор РФ Сергей Перминов.

«В повестке дня был, в том числе, вопрос по организации визита в Совет Федерации делегации рабочей группы для более плотного общения с коллегами в сенате по организации Дней региона, которые запланированы к проведению с 24 по 25 мая. Аппарат сенатора окажет необходимую поддержку для более плотного общения по организации событий, для уточнения форматов и принятия решений», — отметил Сергей Перминов.

Отметим, что Дни регионов в Совете Федерации проводятся уже на протяжении более 15 лет. Они включают в себя тематические сессии по близким для субъектов России вопросам и встречи с прессой. Такие дни позволяют презентовать опыт, наработки и потенциал территорий, подключить алгоритмы совершенствования регионально значимых аспектов нормативного регулирования.