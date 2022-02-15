По информации ivbg.ru, в службу 112 поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире в доме на Гаванской улице в Санкт-Петербурге 23-летний мужчина избил свою 4-месячную дочь.

Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. Девочку на скорой помощи в состоянии средней тяжести доставили в детскую городскую больницу. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы лица.

Следствие установило, между родителями произошел конфликт. Мать забрала 2-летнего ребенка, а отца оставила с 4-месячной девочкой. Всего у женщины пятеро детей, в отношении двух (4 и 5 лет) ее лишили родительских прав, от третьего она отказалась сама.

По факту причинения преднамеренных телесных повреждений легкой степени возбуждено уголовное дело.