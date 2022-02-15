Житель Приозерска избил полицейского, провожавшего его до туалета

По информации ivbg.ru, 15 февраля 32-летний житель Приозерска признан виновным в применении насилия в отношении дежурного ОМВД.

Обвиняемого задержали на улице в состоянии опьянения и доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Мужчина провел ночь в камере для административно-задержанных.

Утром он попросился в туалет. Как только дежурный открыл дверь, задержанный оттолкнул его и попытался уйти. В результате потасовки дебошира вернули в камеру. Полицейский во время стычки ободрал колени и руки.

Суд принял решений, что насилие было неопасным для здоровья, и приговорил мужчину к выплате штрафа.