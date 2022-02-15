Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, лидер «Волонтеров Победы» Ольга Занко сообщила о создании видеоархива воспоминаний Героев России из Ленинградской области.

Его первый участник – Герой Российской Федерации, гвардии полковник запаса, ветеран Воздушно-Десантных войск Вячеслав Сивко.

«Важно рассказать и познакомить молодое поколение с реальными героями-земляками, ведь Ваша жизнь и жизнь Ваших боевых товарищей – пример мужества и верности своему долгу, любви к стране», – заявила Ольга Занко

Лидер «Волонтеров Победы» предложила Вячеславу Сивко стать первым участником видеоархива, записав видеовоспоминания и отсканировав фотографии. Ветеран Воздушно-Десантных войск приял предложение.

«Мы подумали, что лучший способ рассказать современному поколению о Героях – это дать возможность с ними встретиться лично», – отметил Вячеслав Сивко