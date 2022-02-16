Наледь упала на школьника под Тихвином, ребенка госпитализировали

Инцидент произошел вчера утром, 15 февраля, во дворе частного дома в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти.

На семилетнего ребенка упала снежная наледь с крыши пристройки. Школьника доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Петербурге за месяц от гололеда и падения наледи пострадали более 3 тысяч человек, в том числе 141 ребенок. Только за один день глыба льда упала на дворника в Петербурге и на рабочего на территории бумажной фабрики в Коммунаре. Оба мужчины погибли на месте. А накануне в Луге сошедший с крыши снег снес балкон.