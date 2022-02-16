Гинцбург: все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом

В протокол клинических исследований «детской» вакцины «Спутник М» придется вносить изменения. Причиной стало отсутствие чистого по отношению к COVID-19 иммунитета среди детей 6-11 лет.
Когда дошло до поиска детей для испытания вакцины «Спутник М», НИЦЭМ им. Гамалеи не смог найти подходящих кандидатов, потому что все дети имели антитела к COVID-19. Об этом сообщил академик РАН и директор исследовательского центра Александр Гинцбург агентству «Интерфакс».
Академик добавил, что искать кандидатов где-нибудь подальше от столицы и крупных городов нереалистично.
Планируется внести поправку, согласно которой нижняя граница по антителам будет не ноль, а 100 BAU (единицы связывающих антител).
Исследование «Спутника М» планируется начать по плану. Разрешение на испытания от Минздрава есть, финансирование уже поступило.