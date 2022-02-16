Гинцбург: все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом

В протокол клинических исследований «детской» вакцины «Спутник М» придется вносить изменения. Причиной стало отсутствие чистого по отношению к COVID-19 иммунитета среди детей 6-11 лет.

Когда дошло до поиска детей для испытания вакцины «Спутник М», НИЦЭМ им. Гамалеи не смог найти подходящих кандидатов, потому что все дети имели антитела к COVID-19. Об этом сообщил академик РАН и директор исследовательского центра Александр Гинцбург агентству «Интерфакс».

— Когда мы начали предскрининг детей 6-11 лет, то детей, отрицательных к антителам к COVID-19, не оказалось, — сообщил Гинцбург.

Академик добавил, что искать кандидатов где-нибудь подальше от столицы и крупных городов нереалистично.

— Поэтому мы срочно подаем поправку к нашему протоколу, — заключил Гинцбург.

Вам будет интересно Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Петербурге достиг 100%. Об этом сообщил зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана со ссылкой... 16.02.2022 40

Планируется внести поправку, согласно которой нижняя граница по антителам будет не ноль, а 100 BAU (единицы связывающих антител).

Исследование «Спутника М» планируется начать по плану. Разрешение на испытания от Минздрава есть, финансирование уже поступило.