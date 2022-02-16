В отдельных районах Ленобласти 17 февраля ожидаются сильные осадки

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 17 февраля, ожидается облачная погода.

По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью местами — небольшие, днем в отдельных районах — сильные. Местами налипание мокрого снега.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -3…+2°C, днем 0…+4°C. На дорогах гололедица.

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16.02.2022 154
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