В отдельных районах Ленобласти 17 февраля ожидаются сильные осадки

В четверг, 17 февраля, ожидается облачная погода.
По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью местами — небольшие, днем в отдельных районах — сильные. Местами налипание мокрого снега.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -3…+2°C, днем 0…+4°C. На дорогах гололедица.
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