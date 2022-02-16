«Это была случайность»: молодой отец из Петербурга рассказал, как его 4-месячная дочь получила сотрясение и ушибы лица

Как сообщал ivbg.ru, в службу 112 поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире в доме на Гаванской улице в Санкт-Петербурге 23-летний мужчина избил свою 4-месячную дочь.

Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. Девочку на скорой помощи в состоянии средней тяжести доставили в больницу. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы лица.

Отец девочки по имени Александр рассказал 78.ru, что к травмам его четырехмесячной дочки привело стечение обстоятельств.

«Я ругался с женой по телефону на повышенных тонах и получилось, что маленькую напугал. Она лежала рядом, а я с психу с телефоном замахнулся, телефон выскочил, а рукой я задел маленькую, не более того», – сообщил Александр

Следствие установило, между родителями произошел конфликт. Мать забрала 2-летнего ребенка, а отца оставила с 4-месячной девочкой. Всего у женщины пятеро детей. В отношении двух (4 и 5 лет) она лишена родительских прав. От третьего отказалась сама. В отношении двух решается вопрос о лишении родительских прав.

На момент подготовки публикации пострадавшая девочка находится под наблюдением в больнице. Еще трое детей – в детском доме. Пятый ребенок – с матерью. По факту причинения преднамеренных телесных повреждений возбуждено уголовное дело.