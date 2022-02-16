Что нельзя строить на даче? Рассказывает адвокат

С января 2019 года понятие «дача» выведено из юридических терминов и заменено понятиями «сад», «садоводство», а все постройки на садовых участках подразделяются на основные и вспомогательные. Не во всех случаях их строительство законно, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
К основным, по ее словам, относятся жилые дома и при их строительстве есть два ограничения: количество надземных этажей должно быть не более трех, а общая высота дома – не более 20 метров. Однако, на земле с назначением «огород», «огородничество» строительство на фундаменте вовсе запрещено, могут быть построены сезонные, например, щитовые дома.
Согласно существующим нормам, по ее словам, дом не может состоять более чем из 1 квартиры и иметь площадь более 500 квадратных метров. Расстояние от жилого дома до вспомогательных построек должно составлять не менее 3 метров.
Хозпостройки — вспомогательные строения, созданные не для проживания.
Гаражи, навесы, теплицы, беседки, как правило, по ее словам, не регистрируются в числе объектов недвижимости, учитывая их назначение. Однако, если такие постройки носят капитальный характер (имеют фундамент) их следует оформить, что автоматически означает начисление имущественного налога.