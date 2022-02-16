Топ-менеджеру «Газпрома» сломали нос из-за золотой цепочки в Петербурге

По информации ivbg.ru, 15 февраля в парадной дома № 14 по Дунайскому проспекту в Санкт-Петербурге неизвестный несколько раз ударил по голове 37-летнего топ-менеджера «Газпрома», затем сорвал с его шеи золотую цепочку и сбежал.

Пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа.

Материальный ущерб пострадавшего составил 200 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.