«Лиза Алерт» просит помощи в поисках 85-летней пенсионерки, пропавшей 3 месяца назад

В конце ноября 2021 года в Петербурге пропала 85-летняя Александра Щекина. До сих пор о ее судьбе ничего неизвестно.
«Лиза Алерт» просит помощи в поисках Щекиной Александры Васильевны. Пенсионерка пропала 25 ноября прошлого года в Санкт-Петербурге и до сих пор не объявилась. Известно, что пропавшая является глухонемым инвалидом.
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