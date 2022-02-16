«Лиза Алерт» просит помощи в поисках 85-летней пенсионерки, пропавшей 3 месяца назад

В конце ноября 2021 года в Петербурге пропала 85-летняя Александра Щекина. До сих пор о ее судьбе ничего неизвестно.

«Лиза Алерт» просит помощи в поисках Щекиной Александры Васильевны. Пенсионерка пропала 25 ноября прошлого года в Санкт-Петербурге и до сих пор не объявилась. Известно, что пропавшая является глухонемым инвалидом.