Фото: заключенные ИК-2 в Ульяновке сделали из снега Бин Дунь Дуня в поддержку российских олимпийцев

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Заключенные ИК-2 в поселке Ульяновка Тосненского района решили поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. В поддержку они изготовили сувениры и слепили талисмана Олимпийских игр из снега.

Фото: заключенные ИК-2 в Ульяновке сделали из снега Бин Дунь Дуня в поддержку российских олимпийцев ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область
Фото: заключенные ИК-2 в Ульяновке сделали из снега Бин Дунь Дуня в поддержку российских олимпийцев ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область

Фото: УФСИН по Петербургу и Ленобласти

В поддержку национальной команды подготовили стенгазеты, а также создали мягкие игрушки в виде панды Бин Дунь Дуня и китайского фонарика Сюэ Жун Жуна. Эти персонажи – талисманы Игр в Пекине.

Панду также вылепили из снега. Теперь она украшает территорию колонии.

Вам будет интересно
Фото: заключенные ИК-2 в Ульяновке сделали из снега Бин Дунь Дуня в поддержку российских олимпийцев ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область
Валиева и Щербакова заняли первые строчки в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева выиграла короткую программу на одиночных соревнованиях по фигурному катанию, набрав 82,16 балла, несмотря на ошибку при исполнении тройного...
15.02.2022 223
Автор