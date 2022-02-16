Фото: заключенные ИК-2 в Ульяновке сделали из снега Бин Дунь Дуня в поддержку российских олимпийцев

Заключенные ИК-2 в поселке Ульяновка Тосненского района решили поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. В поддержку они изготовили сувениры и слепили талисмана Олимпийских игр из снега.

Фото: УФСИН по Петербургу и Ленобласти

В поддержку национальной команды подготовили стенгазеты, а также создали мягкие игрушки в виде панды Бин Дунь Дуня и китайского фонарика Сюэ Жун Жуна. Эти персонажи – талисманы Игр в Пекине.

Панду также вылепили из снега. Теперь она украшает территорию колонии.