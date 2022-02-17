Коронавирус подтвердился еще у 1 994 жителей Ленобласти — данные на 17 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 994 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 февраля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+18), Пикалёво (+6), Астрачи (+2), Ефимовский (+7), Бор (+3), Анисимово (+1), Зиновья Гора (+1), Подборовье (+10), Дыми (+1), СХТ (+1), Самойлово (+1), Заборье (+14), Коли, Большой Двор (+2), Бирючово (+1), Климово (+1), Васьково (+2), Совхозный (+1).

Волосовский район: Бегуницы (+1), Торосово (+1), Красные Череповицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+12), Колчаново (+1), Сясьстрой (+7), Паша (+1), Новая Ладога (+3) .

Всеволожский район: Мурино (+97), Всеволожск (+124), Кудрово (+10), Янино-1 ( +2), Проба (+1), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+34), Разметелево (+2), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+75), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+3), Лиголамби (+1), пгт. им. Морозова (+20), Старая (+15), Вартемяги (+3), Токсово (+3), Борисова Грива (+2), Романовка (+1), Бугры (+8), Агалатово (+14), пгт. им. Свердлова (+26), Белоостров (+1), Красная Заря (+1), Дубровка (+5), Дунай СНТ (+2), Северная Самарка, СНТ Нива (+1), Павлово (+4), Углово (+1), Корнево (+1), Аро (+1), Рахья (+6), Лупполово (+6), Колтуши (+1), Пески (+1), Кальтино (+2), Васкелово (+1), Екатериновка (+1), Токкари (+2), Кирполье (+1), Хирвости (+1), Большие Пороги (+2), Маслово (+2), Скотное (+2), Солнечное (+1), Лесколово (+3) .

Выборгский район: Выборг (+91), Перово (+5), Победа (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+13), Рощино (+22), Советский (+15), Подгорное (+1), Селезнево (+4), Светогорск (+65), Поляны (+2), Коробицыно (+4), Каменногорск (+14), Соколинское (+1), Гаврилово (+1), Семиозерье (+6), Лосево (+2), Великое (+1), Приветнинское (+1), Зеленый Холм (+1), Красный Холм (+1), Ильичёво (+1), Красносельское (+3), Пруды (+3), Ленинское (+1), Кировские дачи (+1), Лесогорский (+12), Житково (+1), Михалёво (+3), Высоцк (+2), Лебедевка (+1), Возрождение (+1), Комсомольское (+1), Симагино (+1), Пушное (+5) .

Вам будет интересно В Петербурге с 21 февраля смягчают covid-ограничения В Петербурге со следующей недели смягчаются ряд коронавирусных ограничений. Так, с 21 февраля: рестораны, кафе, концертные залы, кинотеатры, цирки, аквапарки, океанариумы,... 15.02.2022 233