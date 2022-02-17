Коронавирус подтвердился еще у 1 994 жителей Ленобласти — данные на 17 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 994 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 февраля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+18), Пикалёво (+6), Астрачи (+2), Ефимовский (+7), Бор (+3), Анисимово (+1), Зиновья Гора (+1), Подборовье (+10), Дыми (+1), СХТ (+1), Самойлово (+1), Заборье (+14), Коли, Большой Двор (+2), Бирючово (+1), Климово (+1), Васьково (+2), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Бегуницы (+1), Торосово (+1), Красные Череповицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+12), Колчаново (+1), Сясьстрой (+7), Паша (+1), Новая Ладога (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+97), Всеволожск (+124), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Проба (+1), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+34), Разметелево (+2), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+75), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+3), Лиголамби (+1), пгт. им. Морозова (+20), Старая (+15), Вартемяги (+3), Токсово (+3), Борисова Грива (+2), Романовка (+1), Бугры (+8), Агалатово (+14), пгт. им. Свердлова (+26), Белоостров (+1), Красная Заря (+1), Дубровка (+5), Дунай СНТ (+2), Северная Самарка, СНТ Нива (+1), Павлово (+4), Углово (+1), Корнево (+1), Аро (+1), Рахья (+6), Лупполово (+6), Колтуши (+1), Пески (+1), Кальтино (+2), Васкелово (+1), Екатериновка (+1), Токкари (+2), Кирполье (+1), Хирвости (+1), Большие Пороги (+2), Маслово (+2), Скотное (+2), Солнечное (+1), Лесколово (+3).
- Выборгский район: Выборг (+91), Перово (+5), Победа (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+13), Рощино (+22), Советский (+15), Подгорное (+1), Селезнево (+4), Светогорск (+65), Поляны (+2), Коробицыно (+4), Каменногорск (+14), Соколинское (+1), Гаврилово (+1), Семиозерье (+6), Лосево (+2), Великое (+1), Приветнинское (+1), Зеленый Холм (+1), Красный Холм (+1), Ильичёво (+1), Красносельское (+3), Пруды (+3), Ленинское (+1), Кировские дачи (+1), Лесогорский (+12), Житково (+1), Михалёво (+3), Высоцк (+2), Лебедевка (+1), Возрождение (+1), Комсомольское (+1), Симагино (+1), Пушное (+5).
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15.02.2022 233
- Гатчинский район: Гатчина (+133), Тайцы (+3), д. Никольское (+1), Никольское (+1), Кобралово (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+13), Вырица (+11), Пудомяги (+5), Малое Верево (+1), Терволово (+8), Коммунар (+8), Белогорка (+5), Шпаньково (+2), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+5), Елизаветино (+7), Новый Учхоз (+3), Новый Свет (+12), Пижма (+2), Дружная Горка (+1), Большие Борницы (+1), Семрино (+2), Вайялово (+4), Нижняя (+1), Большое Верево (+1), Мины (+3), Бугры (+1), Мыза-Ивановка (+3), Дружноселье (+9), Лукаши (+1), Луйсковицы (+3).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Преображенка (+1), Котельский (+1), Большая Пустомержа (+2), Вистино (+1), Котлы (+1), Ивангород (+8).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+131), Будогощь (+6), Городище (+1), Горчаково (+1), Кусино (+2).
- Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+8), Приладожский (+2), Назия (+1), Молодцово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+61), Свирьстрой (+3), Алеховщина (+8), Янега (+5), Шамокша (+4), Заозерье (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+9), Низино (+2), Аннино (+1), Новогорелово (+10), Большая Ижора (+5), Горбунки (+4), Лаголово (+4), Оржицы (+2), Келози (+3), Куттузи (+2), Пеники (+2), Лопухинка (+3), Лебяжье (+6), Разбегаево (+1), СНТ Надежда ВАТТ (+1), Глобицы (+1), Лесопитомник (+1), Кипень (+2), Пикколово (+1), Сойкино (+1), Возрождение (+1), Малое Коновалово (+1), Глухово (+1), Брусничное (+1), Электрон Маш (+1).
- Лужский район: Луга (+20), Толмачёво (+1), Каменка (+1), Ретюнь (+1), Скреблово (+1), Старая Серёдка (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+19), Вознесенье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+33), Сосново (+12), Саперное (+13), Петровское (+2), Снегиревка (+1), Пятиречье (+1), Мельниково (+2), Кузнечное (+4), Моторное (+1), Раздолье (+2), Кривко (+1), Ларионово (+1), Красноозёрное (+3), Запорожское (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+50), Черновское (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+304), Бор (+1), Мелегежская Горка (+2), Пашозеро (+1), Шугозеро (+8), Березовик (+1), Красава (+1), Коськово (+1), Ерёмина Гора (+1).
- Тосненский район: Глинка (+1), Нурма (+1), Тосно (+14), Тельмана (+6), Никольское (+2), Ульяновка (+2), г. Любань (+1), Радофинниково (+1), Красный Бор (+1).