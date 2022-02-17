Электромонтер-исламист «из любопытства» изготовлял взрывчатку в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Кировский районный суд вынес приговор в отношении электромонтера из Санкт-Петербурга, принявшего ислам. Его обвиняли в незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении самодельных взрывных устройств.

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Фото: пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу

Следствие установило, что Павел П. хранил по месту жительства 19,5 кг тротила, а также калиевую селитру и огнетушитель, из которых планировал сделать взрывное устройство.

Мужчина признал вину и сообщил, что в июне 2021 года в Кировском районе Ленинградской области нашел снаряды времен войны, из которых извлек тротил. Посмотрев ролики в интернете, он решил собрать взрывное устройство и взорвать его в безлюдном месте.

По словам Павла П., он не хотел совершать теракт или вредить людям, а делал это из любопытства. Решением суда ему назначены 4,5 года в исправительной колонии общего режима.

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