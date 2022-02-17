Александр Дрозденко встретился с активистами движения Команда47

Губернатор Ленобласти вручил активистам награды, угостил их пирогом и обсудил с ними перспективы реализации общественных проектов.

«Честно признаюсь, анонсируя старт нашей первой акции в рамках «Года команды 47» ― «Команда заботы», мы не ожидали, что месяц спустя получим 10 000 сообщений в социальных сетях с рассказами о добрых делах с хэштэгом #Команда47. Огромная благодарность всем, кто включился в команду, все ― молодцы», ― обратился Александр Дрозденко к участникам встречи.

Сегодня, 17 февраля, благодарственные письма из рук губернатора и форму команды 47 получили: заместитель директора Нижне-Свирского государственного заповедника Анна Уфимцева, председатель правления ассоциации пассажирских перевозчиков Ленобласти Виктор Соловьев, Юлия Иванова и Юлия Соловьева – жительницы Гатчинского района, которые организуют соседей по поселку на проведение общественных мероприятий и занятий с детьми, представители библиотеки «Тэффи» Юлия Смирнова, лицея №8 Анна Манжилевская и средней школы №5» Марина Лобанова из Тихвина, которые организуют в городе сбор кормов для бездомных животных, сортируют отходы, мастерят кормушки и заботятся о природе.

Отметим, что больше 10 000 постов с хэштегом #Команда47 выложили в социальных сетях жители Ленинградской области, делающие общественно полезные дела: убирающие снег у ветеранов, расчищающие общественные пространства, привозящие корм бездомным животным и многое другое.

В движении принимают участие школьники, студенты, творческие коллективы, предприятия и организации. Узнать все о деятельности #Команды47 и проявить себя можно на странице сообщества в соцсети.

Напомним, что 2022 год объявлен Годом Команды 47 в честь неравнодушных активных ленинградцев. В #Команду47 могут войти все, кому дорога Ленобласть, «кто мечтает, чтобы она стала красивой, счастливой, уютной, чтобы мы все ей гордились».