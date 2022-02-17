В Буграх родители первоклассников, оказавшихся на удаленке, оценили выданные им сухпайки — фото

В Ленобласти выдают продуктовые наборы семьям, где воспитываются ученики младших классов. Показываем, что внутри.

Читательница портала 47channel решила поделиться фотографией содержимого выданного ее семье сухпайка. В коробке весом около 6 килограмм находился сахар, масло, крупы, макароны, молоко, сок, овсянка и консервы. Родителям такой набор продуктов понравился.

Паёк достойный, продукты хорошие! Приятный бонус — пишет женщина.

Напомним, о данной инициативе стало известно ранее.