В Буграх родители первоклассников, оказавшихся на удаленке, оценили выданные им сухпайки — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленобласти выдают продуктовые наборы семьям, где воспитываются ученики младших классов. Показываем, что внутри.

Читательница портала 47channel решила поделиться фотографией содержимого выданного ее семье сухпайка. В коробке весом около 6 килограмм находился сахар, масло, крупы, макароны, молоко, сок, овсянка и консервы. Родителям такой набор продуктов понравился.

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Фото: 47channel
Паёк достойный, продукты хорошие! Приятный бонус —  пишет женщина.

Напомним, о данной инициативе стало известно ранее.

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