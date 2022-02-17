Автомобилисты, внимание: на КАД возле Мурино и Янино-1 образовались заторы

По данным сервиса «Яндекс-пробки», вечером 17 февраля пробки образовались на КАД возле Мурино. В сторону Янино-1 длина затора достигла 9 километров, в обратном направлении – 5,6 километра.

Около 16:00 на 38-м километре внутреннего кольца два грузовика совершили вынужденную остановку, заняв первую и вторую полосы. На момент подготовки публикации машины продолжили путь, но затор из-за них еще не прекратился.

На 29-ом километре внешнего кольца произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей в двух полосах.