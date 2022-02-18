Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

В Петербурге из-за угрозы морского нагонного наводнения, вызванного циклоном Иления, закрыли все затворы комплекса защитных сооружений, сообщается на сайте дирекции дамбы.

Закрытие затворов дамбы началось 17 февраля в 20.17 и длилось больше часа.

Ожидается повышение уровня воды в Неве до 160—170 см. Пиковых значений поднятия воды следует ожидать к 8.00-11.00 18 февраля.

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Затворы комплекса планируют вернуть в открытое положение уже вечером, если будет позволять погода. А тем временем в Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать до 20 м/c.