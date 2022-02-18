Минимум на 2,5%: Путин потребовал добиться роста реальных доходов граждан в 2022 году

Реальные доходы россиян в 2022 году должны вырасти как минимум на 2,5%, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», — сказал президент России.

Он также отметил, что в решении этой задачи необходимо опираться не только на социальные меры поддержки, но и на экономический рост.

Ранее Путин назвал бедность, проблемы с здравоохранением и образованием главными врагами России. Тем временем в Министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос введения нового показателя оценки бедности.