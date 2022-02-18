Производители начали уменьшать размер упаковки продуктов, чтобы сохранить прежние цены

Производители продуктов начали уменьшать размер упаковки товаров из-за роста расходов и чувствительности потребителей к ценам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

Так, шоколад «Россия» уменьшил вес до 82 г с 85 г за плитку, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone уменьшил объем питьевых йогуртов «Активиа» на 10 г, до 260 г, «Макфа» начала продавать макароны по 400 г в упаковке вместо 450 г, а Heineken теперь продает пиво по 430 мл в банке.

Несколько брендов уменьшили вес пачек печенья с 126 до 112 г, сливочного масла – с 180 до 150 г, сметаны – с 315 до 300 г.

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Производители таким образом пытаются сдерживать цены при условиях подорожание себестоимости продуктов. Такой шаг позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей.

Ранее министерство сельского хозяйства предупредило россиян о возможном повышении цен на молочную продукцию, овощи, хлеб и сахар в 2022 году.