Ранее официальные лица США и украинской стороны заявляли, что 16 февраля станет началом захвата Россией Украины. Однако в этот день абсолютно ничего не произошло.
Российского вторжения не случилось. К тому же Россия фактически отозвала все подразделения, дислоцированные вдоль ее границы с Украиной в период военных учений. Этот факт абсолютно точно ни у кого не вызывает сомнений: Россия не хочет войны, пишет piternews24.
А российско-белорусские военные учения вблизи границ с Украиной — это традиционное мирное мероприятие двух союзных государств. Но именно этим решили воспользоваться на Западе. В это же время официальные лица США и НАТО активизировали развертывание войск, увеличив свое присутствие вблизи границ России, а затем снова повторили свои пустые обвинения в том, что Россия готовится напасть на Украину.
Вывод российского войск Украина восприняла как слабость и также пытается использовать в своих целях. Так, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно публично заявлял, что у России нет достаточного количества войск на границе для вторжения в его страну. И в это же время в районе Донбасса Украина сосредоточивает воинский контингент порядка 120- 150 тысяч военнослужащих, среди которых уже были замечены так называемые «добробаты»- добровольные батальоны, в состав которых входят националисты и неофашисты.
Полный текст статьи читайте на сайте piternews24.