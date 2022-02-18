Пенсионерка из Гатчины считает, что мошенники навязали ей дорогое электрореле

По информации ivbg.ru, 17 февраля в полицию Гатчинского района обратилась 83-летняя жительница Гатчина. Несколькими часами ранее в ее квартиру постучали мужчина и женщина средних лет.

Незнакомцы сообщили, что в доме необходимо заменить проводку, установили реле регуляции электроэнергии и взяли за работу 7000 рублей, оставив хозяйке товарный чек. Пожилая женщина полагает, что переплатила.

Приметы гостей со слов пострадавшей: у женщины темные волосы до плеч, одета в черную куртку, светлый шарф, темные брюки и ботинки; мужчина русый с короткой стрижкой, одет в черную одежду.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.