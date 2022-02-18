Знамя 288-й стрелковой Дновской дивизии возвращается в Кириши

288-й дивизия с 1941 года более двух лет держала оборону от Киришей до Малой Вишеры.

Знамя от имени Ленобласти в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге принял заместитель Председателя Правительства – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Я рад, что это знамя передают нам, и оно будет хранится в тех местах, где было пропитано кровью бойцов. Оно будет храниться в Киришском историко-краеведческом музее», — отметил Владимир Цой.

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Напомним, что город Кириши получил высокое звание «Город воинской доблести» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.