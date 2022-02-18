Крематорий в Петербурге сжигал по 150 покойников в сутки в 2021 году

Как сообщают «Невские Новости», за 2021 году через процедуру кремации в Санкт-Петербурге прошли 52 832 усопших. Таким образом, крематорий принимал в среднем по 1000 умерших в неделю или около 140-150 в сутки.

Всего же в Санкт-Петербурге в 2021 году умерли 78 833 человека. В 2020 году – чуть менее 73 тысяч, что превысило доковидный показатель примерно на 20%. В гробу на городских кладбищах в 2021 году были похоронены 26 001 человек.

Растущую популярность кремации связывают с инфляцией и личным финансовым кризисом на фоне пандемии COVID-19. Если традиционное погребение в среднем обходится в 50–60 тысяч рублей, то кремация – примерно вдвое дешевле.