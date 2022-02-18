Сергей Бебенин: Мы сегодня стоим на пороге больших перемен

Вчера, 17 февраля, состоялось первое в 2022 году заседание Совета представительных органов муниципальных образований Ленобласти, который действует при Законодательном собрании региона.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в заседании, которое проводилось в режиме видеоконференции, участвовали вновь избранные с учетом ротации членов Совета главы сельских (городских) поселений муниципальных районов Ленинградской области. В работе Совета приняли участие спикер областного парламента Сергей Бебенин, депутаты Алексей Махотин, Александр Русских, Дмитрий Рытов (все — «Единая Россия»), Валерия Коваленко, Александр Смирнов, Алексей Фомин, Анна Хмелева (все — «Справедливая Россия — За правду»).

Приветствуя участников заседания, Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин отметил, что в прошедшем году областным парламентом в соответствии с годовым планом проведено три заседания, на заседаниях Совета рассмотрено 14 актуальных вопросов.

За 2021 год по инициативе Советов депутатов муниципальных образований в Законодательное собрание поступило десять законопроектов. От органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа, Отрадненского городского округа, города Гатчины поступил ряд предложений о внесении изменений в действующее областное законодательство.

От Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» поступили предложения по вопросу принятия новых областных законов Ленинградской области «О безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» и областного закона, регулирующего единый порядок по выявлению, эвакуации, хранению и утилизации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств.

От Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области поступили предложения по внесению изменений в федеральное законодательство по вопросам защиты прав граждан.

«Мы сегодня стоим на пороге больших перемен, которые неизбежно коснутся каждого муниципального образования. В период реформы местного самоуправления вопрос законотворческой активности муниципальных парламентов стоит как никогда остро, — обратился к членам Совета Сергей Бебенин. — Работая над поправками к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», мы предложили муниципалам проанализировать данный законопроект и направить в Законодательное собрание свои предложения и замечания. В областной парламент поступили предложения о внесении изменений и дополнений в закон от Сосновоборского городского округа, Всеволожского, Киришского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тосненского районов. Мы ждали, конечно, большей активности и заинтересованности. Ведь то, насколько эффективную структуру местной власти мы сформируем в процессе преобразований, зависит и от вас тоже», — сказал Сергей Бебенин. Он подчеркнул, что Законодательное собрание всегда готово к совместному процессу законотворчества, а насколько он будет плодотворным, зависит в том числе от активности муниципалов.

Сергей Бебенин напомнил участникам заседания, что в соответствии с постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 7 декабря 2021 года № 192 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области по итогам 2021 года» Законодательное собрание Ленинградской области предлагает принять участие в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области по итогам 2021 года.

С условиями участия и сроками подачи заявок можно ознакомиться на официальном сайте Законодательного собрания.