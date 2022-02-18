Власти Абхазии готовы принять беженцев с ДНР и ЛНР

Сухум готов принять жителей Донецка и Луганска в связи с обострением ситуации с Украиной.

РИА Новости администрацию Сухума. Администрация города Сухум в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках предложила главам администрации Донецка и Луганска в случае необходимости принять в столице Абхазии жителей городов, — цитируетадминистрацию Сухума.

Напомним, сегодня, 18 февраля, стало известно о начале эвакуации мирного населения ДНР и ЛНР. Беженцы отправятся в Ростовскую область России. Путин уже поручил выплачивать каждому приехавшему жителю республик по 10 тысяч рублей.