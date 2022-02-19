Фото: пассажирку с наркотиками задержали в Пулково

По информации ivbg.ru, в аэропорту Пулково задержали женщину, имеющую при себе растительные наркотики. Она летела рейсом «Хельсинки – Петербург».

Фото: пресс-служба СЗТУ

Чтобы пройти таможенный контроль, женщина выбрала зеленый коридор, намекая, что не имеет товаров для декларирования. Однако во время досмотра у нее нашли вещество растительного происхождения весом более четырех граммов.

Экспертиза установила, что это наркотик. В действиях женщины усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотического средства).