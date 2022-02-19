За какие действия при получении пенсии вас могут наказать по закону?

Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в беседе с агентством «Прайм» предупредила российских пенсионеров о запретах при получении выплат и об ответственности, которая может грозить за их нарушение.

Статья 159.2 УК РФ предусматривает ответственность за хищение в сфере социальных выплат. Это когда они получены обманным путем из-за предоставленных заведомо недостоверных сведений о себе и своем месте жительства. Или утаивания этих данных.

К нарушению относятся случаи, когда человек получает доплаты на содержание нетрудоспособных членов семьи, не уведомляя ПФР о том, что иждивенец уже получил работу. Запрещено также получать определенные виды доплат и при этом работать.