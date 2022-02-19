По информации ivbg.ru, 18 февраля возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга.

В полицию Соснового Бора 17 февраля сообщили, что возле магазина на улице Солнечной водитель Hyundai Solaris ударил ножом в ногу 38-летнюю женщину. С травмой бедра ее увезли в больницу. Врачи оценили ее состояние как среднее.

Агрессор задержан спустя три часа на улице Космонавтов. Выяснилось, что он приходится мужем потерпевшей. Пара поссорилась, в качестве аргумента своей правоты мужчина применил нож.