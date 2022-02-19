Его искали 27 лет: на таможне задержан петербуржец, который в 90-х похитил белорусского бизнесмена

По информации ivbg.ru, 18 февраля около 18:00 сотрудник погранслужбы ФСБ на контрольно-пропускном пункте «Брусничное» принял от петербуржца Павла Петровича Панина паспорт. Но не вернул обратно, а вызвал подкрепление. Потому что перед пограничником стоял крайне опасный человек. И вовсе не «Панин».

Документы на имя уроженца Республики Татарстан оказались поддельными. А человеком, стоявшим перед пограничником, был 53-летний Павел Скрыль. Его искали 27 лет. В 1994 году этот человек с подельниками похитил директора ТОО «Гном» из офиса в Минске.

После похищения мужчину перевезли в гостиницу на Торжковской улице в Санкт-Петербурге, где вымогали деньги и имущество на сумму около 400 млн рублей. Спустя 10 суток плена предпринимателю удалось сбежать.

Подельники были задержаны, но Павлу тогда удалось скрыться. Он сменил документы на поддельные, сохранив имя и возраст.