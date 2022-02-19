С 1 марта в России ужесточатся правила получения разрешения на оружие

Как сообщает ТАСС, замначальника ГУ Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Вадим Медведев заявил, что правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России. В частности, это затронет прохождение медицинского осмотра.

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием», – рассказал Вадим Медведев

По словам Медведева, Росгвардия также получит возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования.

«Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», – отметил Вадим Медведев

Вадим Медведев подчеркнул, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.