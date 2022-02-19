В Ленобласти 20 февраля будет умеренным: снежным, холодным, скользким

Автор: Сергей Агутин
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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 февраля на территории Ленинградской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег.

8y
Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Температура воздуха ночью составит -1… -9 °C. Днем – +1… -4 °C. Атмосферное давление ночью мало изменится. Днем будет слабо повышаться.

Ветер ночью – северо-западный, западный. Днем – западный, юго-западный 7-12 м/с. На дорогах – гололедица.

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