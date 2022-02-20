Петербург возглавил антирейтинг регионов по наихудшей уборке снега

Петербург оказался на последнем месте по качеству уборки снега в России. Это «лидерство» город разделил с Волгоградом.

По мнению жителей Северной столицы, качество уборки улиц от снега в городе не дотягивает даже до «двойки», об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

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Лучше всего снег убирали в Красноярске, Казани и Омске. В пятерке также оказались Екатеринбург и Москва.

Тем временем в Петербурге прошли обыски по более чем 60 адресам из-за ненадлежащей уборки снега. Есть задержанные.

Напомним, обращения по уборке снега в Ленобласти принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.