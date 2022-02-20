Зимние Олимпийские игры в Пекине официально завершились — видео

В воскресенье, 20 февраля, на Национальном стадионе в Пекине состоялась официальная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.
В церемонии приняли участие около 60 представителей олимпийской сборной России. Знаменосцем стал 25-летний лыжник Александр Большунов, который завоевал пять медалей на Играх-2022: три золота, одно серебро и одну бронзу.
Видео: Олимпийский комитет России, ВК
По итогам Игр сборная России заняла девятое место в командном зачете. На счету россиян 32 медали – это рекордное количество медалей за всю историю выступлений России на зимних Играх.
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20.02.2022 35