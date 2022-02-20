Гинцбург: у ребенка с антителами не будет негативных эффектов после прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавируса ребенка, уже имеющего антитела, не приведет к негативным последствиям, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Количество антител в таком случае станет больше, мы для этого и вакцинируем, чтобы ребёнок был защищен. Никаких негативных последствий», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
По его словам, на данный момент известно, что антитела от вакцинации более долгоиграющие, чем антитела от болезни.
По данным. на 11 февраля, в Ленобласти от коронавируса привились почти 400 подростков. Всего в регион поступило 720 комплектов вакцины «Спутник М».
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