Гинцбург: у ребенка с антителами не будет негативных эффектов после прививки от COVID-19

Вакцинация от коронавируса ребенка, уже имеющего антитела, не приведет к негативным последствиям, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Количество антител в таком случае станет больше, мы для этого и вакцинируем, чтобы ребёнок был защищен. Никаких негативных последствий», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, на данный момент известно, что антитела от вакцинации более долгоиграющие, чем антитела от болезни.

По данным. на 11 февраля, в Ленобласти от коронавируса привились почти 400 подростков. Всего в регион поступило 720 комплектов вакцины «Спутник М».