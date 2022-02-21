В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 21 февраля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 40-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
- км 96,84,80,79,75,74,41,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 131-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 480-482,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 111-122; км 18-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов вручную.
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15.02.2022 250
А-181 «Скандинавия»:
- км 51+415 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 09:00 09.02 по 23:00 22.02.22, ремонт деформационного шва;
- км 61-62 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;
- км 125-126; км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 158-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов от шумозащитных экранов;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 24:00 до 24:00, очистка тротуаров от снега, очистка островков безопасности, уборка снежных валов от СБО;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
- км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи;
- км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка съездов механизированным способом;
- км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов от СБО;
- км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00 очистка СБО вручную;
- км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
- км 37-77 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снега от СБО механическим способом.