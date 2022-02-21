Фонд президентских грантов выделит НКО Ленобласти на конкурсной основе 46,2 млн рублей

НКО Ленобласти в 2022 году получат на реализацию своих проектов в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

Общее финансирование проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в регионе в 2022 году составит 173,3 млн рублей.

31 января комитет закончил первый в 2022 году тур приема документов, всего было подано 171 заявка, идет оценка проектов, итоги конкурса будут объявлены в марте.

Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.