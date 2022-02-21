Школьницу с острым отравлением этанолом госпитализировали прямо от бара в Петербурге

По информации ivbg.ru, 20 февраля 14-летняя школьница госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга с тяжелым отравлением прямо от одного из баров на Думской улице.

Девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей экстренно вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавший острое пероральное отравление этанолом.

В детской больнице № 5 ее состояние оценили как средней степени тяжести.