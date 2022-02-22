Врач перечислила 5 привычек, которые незаметно убивают наши легкие

«Доктор Питер» попросил рассказать об этом Патимат Алиеву, семейного врача, акушера-гинеколога, врача УЗИ клиники «Медицина».

Сигареты — враг № 1

Курильщики живут в среднем на 15 лет меньше тех, кто не курит. И хотя продолжительность жизни зависит не только от вредной привычки, но и от многих других факторов, в отношении влияния на различные органы и системы споров не возникает.

Курящие люди чаще страдают от атеросклероза, их сосуды начинают покрываться жировым налетом гораздо раньше, в стенках образуются бляшки, повышающие риск серьезных осложнений.

Это инфаркты, инсульты, проблемы с конечностями. Перемежающаяся хромота — типичный пример. Страдает нервная система, пищеварение, половая сфера — это связано с токсическими эффектами, огромным количеством свободных радикалов, поступающих в тело.

Нездоровое питание — враг № 2

Для здоровья легких и всей дыхательной системы, сокращения числа простуд, респираторных инфекций, необходимо переходить на максимально здоровое питание. Это поможет улучшить общее состояние легких и бронхов. В рационе должно быть много продуктов, богатых антиоксидантами. Чтобы поддержать свои легкие, обратите внимание на следующие продукты:

жирная морская рыба (нужна для синтеза сурфактанта, жирной пленки, не позволяющей альвеолам спадаться на выдохе);

зеленый чай (лидер среди напитков по содержанию антиоксидантов);

брокколи и шпинат;

виноград и другие фрукты;

сладкий картофель.

Лень — враг № 3

Постоянное просиживание в офисе с последующим простаиванием за рулем собственного авто в пробках, редкие прогулки, лежание на диване в выходные, отказ от активного образа жизни — все это не дает легким нормально работать.

Они должны дышать «полной грудью», тренироваться за счет разных нагрузок — на фоне физической активности учащая дыхание, при неспешных прогулках — делая его реже, но глубже. Походы тренажерный зал или любые другие виды активности тренируют не только мышцы, но и легкие.

Сутулость, проблемы с осанкой — враг № 4

Не менее важна для здоровья легких и правильная осанка. Грудная клетка, где расположены сами легкие, имеет ограниченный объем. Для того, чтобы во время дыхания объем легких эффективно изменялся, нужно расправить плечи и выпрямить спину.

При постоянной сгорбленности мы сами ограничиваем свои дыхательные объемы.

При таком положении мы дышим менее эффективно, поэтому кислорода в кровь поступает меньше. А это — путь к хронической гипоксии.

Кондиционер — враг № 5

Любители прохладного, кондиционированного воздуха должны подумать о том, чтобы сохранить свое здоровье. Дело не в самих кондиционерах как таковых, а в неправильном уходе за ними.

Если вы постоянно находитесь в помещении с установленным кондиционером, необходимо регулярно чистить воздушные фильтры, решетки, где оседают пыль, грязь и целые полчища микробов.

Некоторые из них могут стать причиной опасных форм пневмонии. Например, возможна легионеллезная пневмония: возбудители любят холодный воздух и нечищенные фильтры сплит-систем.