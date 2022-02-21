В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды

В Северной столице действует «желтый» уровень опасности из-за надвигающегося сильного снегопада.

Как передает 21 февраля пресс-служба администрации Петербурга, с 21:00 вечера до 9:00 утра следующих суток на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и обледенений.

Автомобилистам рекомендовано проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования машин в связи с высоки риском ДТП. Быть внимательными необходимо и пешеходам.

Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие сутки и в Ленобласти. Синоптики обещают ветер до 11 м/с, сильный снег и температуру до -5°C.