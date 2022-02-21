Рецидивист крал провода в парадной в Сланцах

По информации ivbg.ru, 20 февраля в доме на улице Ломоносова в Сланцах сработала сигнализация. Наряд Росгвардии прибыл на место, но не обнаружил попыток проникновения в квартиру.
Однако на втором этаже возле электрощита стоял подозрительный мужчина. До приезда росгвардейцев он срезал провода и складывал их в пакет.
Пакет с проводами изъяли, а подозреваемого доставили в отдел полиции. Установлено, что задержанный ранее привлекался к ответственности за грабеж, разбой и хранение наркотиков.
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19.02.2022 401