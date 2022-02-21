Пьяный рыбак на вездеходе стал причиной гибели друга в Громово

По информации ivbg.ru, вынесен вердикт в отношении 36-летнего жителя Приозерского района по делу о смертельном ДТП вездеходом.
Следствие установило, что в июле 2020 года обвиняемый рыбачил с другом на озере Суходольском. Во время рыбалки они выпивали алкогольные напитки. Обратно решили вернуться на снегоболотоходе.
Мужчина сел за руль и поехал по лесной дороге. Между поселками Громово и Портовое не справился с управлением и столкнулся с деревом. Друг водителя скончался на месте.
Решением суда, мужчину приговорили к 6 годам в колонии-поселении. Супруге погибшего он должен выплатить 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.
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17.02.2022 456