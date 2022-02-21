Беглов анонсировал снятие антиковидных ограничений в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Петербурга заявил, что снятие ограничений будет происходить по мере стабилизации ситуации.

Важно найти баланс между медицинской необходимостью и строгостью ограничительных мер…По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес. Нам необходимо продолжить наметившийся в прошлом году рост городской экономики и выполнить обширные планы по развитию мегаполиса, — заявил Беглов 21 февраля передает Фонтанка.

Напомним, в Ленобласти с сегодняшнего дня ослабляются ковид-ограничения. Подробнее мы писали в свое материале.

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