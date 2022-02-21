Важно найти баланс между медицинской необходимостью и строгостью ограничительных мер…По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес. Нам необходимо продолжить наметившийся в прошлом году рост городской экономики и выполнить обширные планы по развитию мегаполиса, — заявил Беглов 21 февраля передает