Милонов предложил маркировать вредную для здоровья продукцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать производителей вредной для здоровья еды маркировать продукцию особым образом.
Предполагается, что на упаковке товара должна быть указана доля содержащихся в нем вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае чрезмерного потребления. Соответствующее письмо направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Депутат добавил, что частое употребление таких продуктов — чипсов, лимонадов, шоколада, полуфабрикатов и сладостей – не менее опасно, чем табакокурение или алкоголизм. К тому же становится причиной возникновения хронических заболеваний у граждан. Особенно проблема переедания выражена среди детей. И это, по словам Милонова, прямое следствие доступности подобного «съедобного мусора».
Ранее Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить на отдых в Турцию.