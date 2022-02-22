Юные гимнастки из Соснового Бора стали серебряными призерами Всероссийского чемпионата

Воспитанницы Детской юношеской спортивной школы из Соснового Бора заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Краса Руси».

Серебряными призерами стали две команды ДЮСШ. Серебро получили: Регина Парамонова, Есения Проподалина, Полина Елпанова, Вероника Чёрненькая и Кира Фёдорова, а также Алиса Борух, Полина Нехорошковая, Валерия Скородумова, Ника Садырова, Анна Басковцева, Агния Ульшина.

Также среди гимнасток, выступавших по программе мастеров спорта в составе команды Кингисепп-Сосновый Бор, серебряным призером стала Владислава Кабыш.

Источник: Администрация города Сосновый Бор, vk.com/meriasosnovybor