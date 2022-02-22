Юные гимнастки из Соснового Бора стали серебряными призерами Всероссийского чемпионата

Автор: Гузель Галимова
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Воспитанницы Детской юношеской спортивной школы из Соснового Бора заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Краса Руси».

Серебряными призерами стали две команды ДЮСШ. Серебро получили: Регина Парамонова, Есения Проподалина, Полина Елпанова, Вероника Чёрненькая и Кира Фёдорова, а также Алиса Борух, Полина Нехорошковая, Валерия Скородумова, Ника Садырова, Анна Басковцева, Агния Ульшина.

Также среди гимнасток, выступавших по программе мастеров спорта в составе команды Кингисепп-Сосновый Бор, серебряным призером стала Владислава Кабыш.

Юные гимнастки из Соснового Бора стали серебряными призерами Всероссийского чемпионата Сосновый Бор, Ленобласть, гимнастки
Юные гимнастки из Соснового Бора стали серебряными призерами Всероссийского чемпионата Сосновый Бор, Ленобласть, гимнастки
Источник: Администрация города Сосновый Бор, vk.com/meriasosnovybor
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