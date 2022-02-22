В Петербурге запустили информационный ресурс по уборке снега

На официальном сайте администрации Петербурга появился специальный раздел по уборке снега. Он наглядно показывает и ее результаты, и качество.

Сервис собирает данные из разных информационных систем города. На странице представлены сведения о жалобах на уборку, поступивших из каждого района, а также данные об основных показателях и результатах уборки снега. Кроме того, посетители смогут увидеть данные о количестве выпавшего и убранного снега и оперативную информацию о работающей на улицах технике, сообщили в пресс-службе Смольного.

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апомним, обращения по уборке снега в Ленобласти принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.